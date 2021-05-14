Глава Пентагона предупредил министра обороны Испании о росте влияния РФ и КНР в Африке

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Испании Маргаритой Роблес предупредил ее о росте влияния России и Китая в Африке, выступив при этом с утверждением, что оно якобы носит "потенциально дестабилизирующий" характер. Сообщение по итогам беседы распространила в пятницу пресс-служба американского ведомства.

"Глава Пентагона отметил потенциально дестабилизирующую роль, которую злонамеренное российское и китайское влияние может играть в Африке, - говорится в тексте. - Стороны согласились в важности обеспечения сохранности чувствительных цепочек поставок и инфраструктуры".

При этом каких-либо примеров якобы подобной деятельности Москвы и Пекина в сообщении Пентагона не приводится.

Остин отметил "значительный вклад Испании в безопасность в средиземноморском регионе и в Африке". Стороны также обсудили "ситуацию на южном фланге Европы".

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, страны Африки способны самостоятельно принимать решения о своем будущем без подсказок со стороны США.