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Пандемия COVID-19

AP: власти США опасаются, что экстремисты могут воспользоваться снятием карантина

Министерство внутренней безопасности страны выпустило соответствующее предупреждение

ТАСС, 14 мая. Министерство внутренней безопасности США выразило опасения, что экстремисты могут воспользоваться ослаблением ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на предупреждение, выпущенное МВБ США.

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В предупреждении не упоминаются какие-либо конкретные угрозы, но идет речь о потенциальной опасности от "внутренних террористов", действующих на почве расовой или этнической ненависти или под влиянием из-за границы. "Жестокие экстремисты могут попытаться использовать ослабление ограничений, связанных с COVID-19, в Соединенных Штатах для атак на более широкий круг целей", - говорится в бюллетене.

Распространенный министерством внутренней безопасности документ является продолжением бюллетеня, выпущенного ранее в этом году после нападения 6 января на Капитолий США. Срок действия предыдущего предупреждения истекает в субботу, 15 мая.

Предыдущий бюллетень предупреждал о сохраняющейся возможности насилия со стороны приверженцев Дональда Трампа, подстегиваемых антиправительственными настроениями, после избрания президентом Джо Байдена. Предполагалось, что беспорядки у Капитолия, произошедшие 6 января, могут подстегнуть экстремистов и подготовить почву для дополнительных атак.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия. После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения, а территорию стали охранять военнослужащие Национальной гвардии США.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПандемия COVID-19
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