AP: власти США опасаются, что экстремисты могут воспользоваться снятием карантина

ТАСС, 14 мая. Министерство внутренней безопасности США выразило опасения, что экстремисты могут воспользоваться ослаблением ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на предупреждение, выпущенное МВБ США.

В предупреждении не упоминаются какие-либо конкретные угрозы, но идет речь о потенциальной опасности от "внутренних террористов", действующих на почве расовой или этнической ненависти или под влиянием из-за границы. "Жестокие экстремисты могут попытаться использовать ослабление ограничений, связанных с COVID-19, в Соединенных Штатах для атак на более широкий круг целей", - говорится в бюллетене.

Распространенный министерством внутренней безопасности документ является продолжением бюллетеня, выпущенного ранее в этом году после нападения 6 января на Капитолий США. Срок действия предыдущего предупреждения истекает в субботу, 15 мая.

Предыдущий бюллетень предупреждал о сохраняющейся возможности насилия со стороны приверженцев Дональда Трампа, подстегиваемых антиправительственными настроениями, после избрания президентом Джо Байдена. Предполагалось, что беспорядки у Капитолия, произошедшие 6 января, могут подстегнуть экстремистов и подготовить почву для дополнительных атак.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия. После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения, а территорию стали охранять военнослужащие Национальной гвардии США.