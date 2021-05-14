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Глава Евросовета считает, что список недружественных стран РФ подрывает отношения

Шарль Мишель заявил, что "усилия по разделению ЕС тщетны"
Шарль Мишель AP Photo/Olivier Matthys, Pool
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Шарль Мишель
© AP Photo/Olivier Matthys, Pool

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Утверждение правительством России перечня недружественных иностранных государств подрывает дипломатические отношения. С таким утверждением выступил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

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"Решение российского правительства о "государствах, совершающих недружественные действия", является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения", - утверждал он.

По его словам, "усилия по разделению ЕС тщетны". "Полная солидарность с Чешской Республикой. Мы призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию", - добавил он.

В пятницу на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного.

Теги
РоссияМишель, Шарль
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