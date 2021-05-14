Глава Евросовета считает, что список недружественных стран РФ подрывает отношения

"Решение российского правительства о "государствах, совершающих недружественные действия", является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения", - утверждал он.

По его словам, "усилия по разделению ЕС тщетны". "Полная солидарность с Чешской Республикой. Мы призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию", - добавил он.

В пятницу на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного.