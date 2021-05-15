Байден отменил решение Трампа о приостановке въезда в США иммигрантов без медстраховки

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отменил в пятницу решение своего предшественника Дональда Трампа о приостановке въезда в страну иммигрантов без медицинской страховки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Приостановка разрешения на въезд в рамках декларации [о въезде иммигрантов, которые будут финансово обременять американскую систему здравоохранения] не служит продвижению интересов США. Администрация Соединенных Штатов привержена расширению доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Мы можем достичь этой цели без запрета на въезд для неграждан, которые стремятся законно иммигрировать в страну, но не имеют достаточно финансовых средств или не приобрели страховку из ограниченного списка [предлагаемых] планов", - отмечается в тексте.

Дональд Трамп 4 октября 2019 года подписал распоряжение об ограничении въезда в США для иммигрантов, не имеющих соответствующего медицинского страхового покрытия. Заявители тогда должны были продемонстрировать наличие действующей в течение 30 дней с даты въезда медицинской страховки или наличие средств для покрытия медицинских расходов. При этом допускался ряд исключений, в частности, для детей граждан США.