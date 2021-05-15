СМИ: проект перемирия в Газе предусматривает мониторинг Египта и США за прекращением огня

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. Разрабатываемый в настоящее время проект перемирия между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа предусматривает мониторинг со стороны Египта и США за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщил в пятницу вечером телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По их данным, сейчас американские и египетские представили по отдельности ведут переговоры, при этом первые - с израильтянами, а вторые - с группировками в Газе. "Стороны обсуждают длительное прекращение огня с письменным обязательством не допускать эскалации в будущем, - указали источники. - Проект перемирия включает американо-египетский мониторинг за прекращением огня, реконструкцию Газы и разрешение на ввоз туда строительных материалов". Как отмечается, египетское посредничество пока не принесло результатов, однако эмиссары Каира намерены вновь вернуться в Тель-Авив, чтобы представить новый предварительный проект перемирия.

Как пояснил ТАСС дипломатический источник в Каире, египетская сторона предлагает на данном этапе временное перемирие, в течение которого можно оказать помощь раненым. "Затем будет дана оценка приверженности сторон перемирию, чтобы выработать постоянное соглашение о прекращении огня, - сказал собеседник агентства. - Сейчас мы продолжаем контакты и консультации со всеми заинтересованными сторонами".