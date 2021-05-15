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Палестино-израильский конфликт

В результате израильского удара по дому в Газе погибли восемь палестинцев

По данным СМИ, инцидент произошел в лагере беженцев Эш-Шаты

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. Не менее восьми палестинцев погибли в ночь на субботу в результате удара израильской армии по дому в секторе Газа. Об этом сообщил палестинский новостной портал Amad.

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По его данным, инцидент произошел в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа. Жилое здание, в котором проживали члены одной семьи, при бомбардировке было полностью разрушено.

Как передает радио Al-Aqsa, в числе погибших шесть детей. Около 20 пострадавших доставлены в центральную больницу Газы. В настоящее время на месте находятся спасатели и десятки местных жителей, которые разбирают завалы в поисках выживших.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в Газе не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах и приблизительно 500 пострадавших в результате обстрелов.

В секторе, по официальным данным и без учета последних потерь, с понедельника убиты 126 палестинцев, 950 получили ранения. Беспорядки не стихали весь минувший день и продолжаются до сих пор в городах на Западном берегу реки Иордан. Там в ожесточенных стычках с сотрудниками пограничной полиции Израиля погибли 11 арабов, свыше 600 пострадали.

 

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