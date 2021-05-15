Власти США призвали компании усилить кибербезопасность после взлома Colonial Pipeline

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Власти США призвали руководство американских компаний принять превентивные меры для защиты от возможных кибератак с применением вирусов-вымогателей. Об этом говорится в открытом письме глав Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса и министерства торговли Джины Раймондо, опубликованном в пятницу на сайте телекомпании CNBC.

По словам глав МВБ и Минторга, кибератака на компанию - оператора трубопровода Colonial Pipeline должна заставить другие американские предприятия задуматься об "усилении своей кибербезопасности и подготовиться к возможным атакам в будущем". Они отметили, что за 2020 год возросло как число хакерских атак с использованием вирусов-вымогателей, так и общий объем средств, которые жертвы выплатили злоумышленникам. В целом, по оценкам специалистов, которых цитируют руководители ведомств, хакеры получили в прошлом году от американских компаний порядка $350 млн.

"Организациям любого масштаба во всех сферах следует со всей серьезностью относиться к этой угрозе и принять меры для защиты от нее. К моменту, когда вы столкнетесь с атакой, принимать превентивные меры будет уже поздно", - отметили Майоркас и Раймондо.

По их словам, американские власти работают над выявлением угроз и борются с киберпреступниками, а также готовы оказывать поддержку компаниям в их усилиях по обеспечению защиты от хакеров. "Однако федеральное правительство не может бороться в вирусами-вымогателями в одиночку, - говорится в письме глав ведомств. - Предотвращение, борьба [с киберпреступностью] и преследование [хакеров] требуют сотрудничества между всеми уровнями правительства и частным сектором на национальном и международном уровне".

Кибератака на Colonial Pipeline была осуществлена с применением вируса, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Как сообщало в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере около $5 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.

В понедельник Федеральное бюро расследований США подтвердило, что за взломом Colonial Pipeline стояла группа хакеров DarkSide. По данным американских спецслужб, группа может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.