Байден отменил указы Трампа о борьбе с цензурой в сети и о защите памятников

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию, отменил в пятницу ряд указов, изданных республиканцем Дональдом Трампом. Постановления Трампа в том числе касались борьбы с цензурой в сети и охраны памятников.

"Следующие президентские решения отзываются: исполнительный указ от 28 мая 2020 года "О предотвращении онлайн-цензуры", исполнительный указ от 26 июня 2020 года "О защите американских памятников, мемориалов, статуй и борьбе с актами насилия", исполнительный указ от 3 июля 2020 года "О возведении и восстановлении памятников американским героям", исполнительный указ от 10 декабря 2020 года "О переименовании иностранной помощи со стороны США для продвижения американского влияния", исполнительный указ от 18 января 2021 года "О возведении парка американских героев", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе, подписанном Байденом.

Указ Трампа об интернет-цензуре затрагивал, в частности, регулирование деятельности социальных сетей в стране. Решения о защите памятников были вызваны тем, что в ходе охвативших США в конце весны - начале лета прошлого года протестов имели место случаи повреждения и попытки сноса ряда монументов. В большинстве своем речь шла о памятниках деятелям Конфедерации южных штатов (1861-1865). Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, а рабство было отменено.