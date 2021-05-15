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СМИ: ВВС США впервые разместят в Японии высотные беспилотники Triton

Минобороны Японии рассчитывает, что дроны позволят усилить наблюдение за происходящим на море в условиях растущей активности соседних государств

ТОКИО, 15 мая. /ТАСС/. ВВС США приняли решение впервые разместить на территории Японии два высотных беспилотных летательных аппарата (БЛА) MQ-4C Triton. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что дроны на протяжении пяти месяцев будут находиться на базе американских ВВС Мисава на севере главного японского острова Хонсю. В связи с этим Минобороны Японии рассчитывает, что дроны позволят усилить наблюдение за происходящим на море в условиях растущей активности соседних государств, подчеркивает Kyodo.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность сторожевиков КНР в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Спор вокруг них обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе островов у частных владельцев, японских граждан. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

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