Си Цзиньпин поздравил разработчиков "Тяньвэнь-1" с его успешной посадкой на Марс

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил в субботу представителей аэрокосмической отрасли Китая с успешной посадкой "Тяньвэнь-1" на Марс.

"В столетие Коммунистической партии Китая миссия "Тяньвэнь-1" успешно села на Марс, от имени ЦК КПК, Госсовета и Центрального военного совета КНР горячо поздравляю вас", - говорится в телеграмме, цитаты из которой приводит агентство "Синьхуа".

Как отметил глава государства, успешная посадка аппарата на Марс ознаменовала новый этап в межпланетных исследованиях КНР. "Китай впервые оставил свой след на Марсе, что стало новым важным и ценным этапом в развитии национальной аэрокосмической программы. Вы смело приняли вызов, превзошли себя и вывели нашу страну в мировые лидеры в исследованиях космоса, родина и народ навсегда запомнят ваш подвиг", - отметил Си Цзиньпин.

Глава государства и партии выразил уверенность, что представители аэрокосмической отрасли продолжат усердную работу в области исследования космоса и внесут дальнейший вклад в развитие человечества.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" в субботу совершила успешную посадку на поверхность Красной планеты, что стало первой посадкой китайского космического аппарата на Марсе. Входящий в ее состав марсоход, получивший название "Чжужун", в ближайшее время займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.