Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в субботу удар по объекту, принадлежащему военной разведке ХАМАС, в северной части секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью истребители израильской армии нанесли удар по объекту военной разведки, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному на севере сектора Газа", - говорится в заявлении военных. Ранее в субботу армейская пресс-служба сообщила о ракетных обстрелах из сектора Газа израильских городов Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и Сдерот на юге страны, а также районов, прилегающих к палестинскому анклаву. После этого израильские военные дважды поразили пусковые установки ракет на территории сектора, указали в пресс-службе.

По ее данным, палестинские радикалы из сектора Газа в субботу утром возобновили ракетные атаки на крупный город Беэр-Шева в южной части Израиля. "Сирены воздушной тревоги звучат в городе Беэр-Шева", - говорится в сообщении. В ночь на субботу город уже несколько раз подвергался ракетным обстрелам из сектора Газа.

Массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа не прекращаются с 10 мая. С тех пор, по подсчетам израильских военных, радикалы из сектора Газа выпустили более 2 тыс. ракет по израильским городам, 1 тыс. из них была сбита израильской системой ПВО "Железный купол". При этом 350 снарядов разорвались в секторе Газа, не перелетев через границу, указали в армейской пресс-службе.