В Израиле ночью продолжились столкновения между арабами и полицией

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Столкновения между силами полиции, арабской молодежью и еврейскими правыми активистами продолжились в ночь на субботу в городах Израиля с арабским населением. Об этом сообщает в субботу государственное израильское радио Kan .

По данным радиостанции, неизвестные в капюшонах и масках после столкновений на улицах в ночь на субботу бросили бутылку с зажигательной смесью в дом семьи израильских арабов в районе Аджами в Яффо (южной части Тель-Авива), в результате чего пострадали двое детей в возрасте 10 и 12 лет. После этого в Яффо нападению подвергся журналист 13-го канала израильского телевидения: были разбиты стекла его машины, а внутрь распылен слезоточивый газ, сообщает Kan. В Яффо, как удалось убедиться корреспонденту ТАСС, ночью были закрыты дороги и выставлены блокпосты, на улицах присутствовало большое количество полиции.

Стычки израильских полицейских с арабской молодежью продолжились в городах Лод, где третью ночь подряд вводился комендантский час, и Рамле, а также в нескольких районах Восточного Иерусалима, указывает радиостанция. Участники беспорядков подожгли здание общественного центра в Лоде, еще один пожар произошел в двухэтажном здании в городе, там шесть человек пострадали от отравления дымом.

В Иерусалиме ночью пятеро подозреваемых были арестованы после стрельбы из пистолета возле синагоги. Они скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими. Еще двое подозреваемых были арестованы по подозрению в стрельбе в воздух во время беспорядков в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, где всю ночь продолжались столкновения, участники которых бросали в полицейских камни, бутылки с зажигательной смесью и петарды, а стражи порядка в ответ применяли спецсредства по восстановлению контроля над толпой, сообщает радиостанция. Столкновения арабов с полицейскими в ночь на субботу происходили также в ряде районов в Восточном Иерусалиме, включая А-Тур и Сильван, сообщает радиостанция.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в Газе не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.