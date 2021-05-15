ОАЭ призвали Израиль и Палестину к немедленному окончанию боевых действий

ТАСС, 15 мая. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призывают Израиль и Палестину к немедленному окончанию боевых действий. Об этом в субботу заявил эмиратский министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

"ОАЭ встревожены продолжающимся ростом насилия в Израиле и Палестине. Мы присоединяемся к другим странам в призыве к немедленному прекращению насилия и боевых действий, - приводит его заявление МИД ОАЭ на своей странице в Twitter. - ОАЭ призывают обе стороны предпринять немедленные шаги по прекращению огня, а также начать политический диалог и проявить максимальную сдержанность в своих действиях".

Глава МИД также добавил, что ОАЭ готовы поддержать все усилия по достижению мира и стабильности в регионе.

"Воздерживаться от провокаций и вместо этого стремиться к снижению напряженности - вот признак истинного лидерства в этот момент кризиса", - подчеркнул он.

ОАЭ стали единственной страной в Персидском заливе, которые не обвинили Израиль в эскалации напряженности, а также обратились с призывом прекратить насилие к обеим сторонам конфликта. С сентября 2020 года, когда ОАЭ подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений, эти страны ввели безвизовый режим, а также договорились развивать сотрудничество в ряде областей, начиная от здравоохранения и заканчивая информационными технологиями. Кроме того, G42, крупнейший в ОАЭ разработчик решений на основе искусственного интеллекта, и Rafael, одно из крупнейших израильских оборонных предприятий, объявили о создании совместного предприятия.