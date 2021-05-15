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Председатель Верховного суда Ирана подал заявку на участие в президентских выборах

В своем обращении к гражданам Эбрахим Раиси пообещал сформировать "народное правительство во имя сильного Ирана"

ТАСС, 15 мая. Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси в субботу зарегистрировался для участия в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила газета Resalat.

В своем обращении к гражданам страны он пообещал сформировать "народное правительство во имя сильного Ирана", а также бороться с коррупцией, бедностью, защищать права граждан и стремиться к отмене санкций.

По закону кандидатуры подавших документы для участия в выборах должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана в течение 5-10 дней. Допущенные советом кандидаты будут объявлены 26-27 мая.

Президентские выборы в Иране запланированы на 18 июня. Нынешний президент Хасан Роухани не может участвовать в избирательной кампании, поскольку занимает свой пост второй срок подряд. В день голосования также будут избираться члены Совета экспертов и городских советов по всей стране.

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