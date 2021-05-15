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Киев может предложить Москве обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что это решение принимает президент Украины
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что Киев может в случае вынесения обвинительного приговора в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука предложить Москве обменять его на осужденных в России украинцев. С таким заявлением политик выступил в пятницу вечером в эфире телеканала "Украина".

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"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмена Медведчука на украинцев в РФ - прим. ТАСС), то мы охотно это сделаем", - сказал Данилов. Так он ответил на вопрос, "возможен ли обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов, которых удерживают в российских тюрьмах".

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Сам политик назвал их политически мотивированными и бездоказательными.

Прокуроры требовали взять его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более $10,5 млн. Печерский районный суд Киева в четверг отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, политику был надет электронный браслет. Он пообещал, что исполнит решение суда, хотя и не согласен с ним.

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