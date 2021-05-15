В секторе Газа из-за обстрелов вышли из строя 8 из 10 ЛЭП

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. Восемь линий электропередачи (ЛЭП) из десяти вышли из строя в секторе Газа в результате продолжающихся с понедельника обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщила в субботу энергетическая компания прибрежного анклава GEDCO.

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"В результате обстрелов, которым продолжают подвергаться множество районов сектора Газа, перестали работать 8 основных ЛЭП из 10, передающих ток вдоль "зеленой линии" (границы 1967 года - прим. ТАСС). Мощность вышедших из строя ЛЭП - 100 мегаватт", - говорится в заявлении, размещенном на странице компании в Facebook.

GEDCO предупредила о возможной парализации работы жизненно важных объектов прибрежного анклава из-за острой нехватки электропитания и призвала "все стороны немедленно прекратить ухудшение гуманитарной обстановки в секторе Газа".

Ранее министерство общественных работ и жилищного строительства сектора сообщало о том, что с понедельника в результате ударов со стороны Израиля в прибрежном анклаве полностью разрушены 500 единиц жилого фонда, еще порядка 2 500 единиц подверглись частичному разрушению. В частности, полностью разрушены 16-этажное строение "Аш-Шурук", 14-этажная Бурдж-Ханади ("Башня Ханади"), 8-этажная Бурдж аль-Джаухара ("Башня Джаухара") и здание Промышленного банка.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору стали 126 палестинцев, в том числе 31 несовершеннолетний и 20 женщин. Не менее 950 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов, как сообщалось, погибли не менее девяти израильтян.