Армия Израиля сообщила о перехвате около тысячи запущенных из Газы ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа за шесть дней конфликта выпустили по израильским городам не менее 2,3 тыс. ракет, около 1 тыс. из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила в субботу пресс-служба армии Израиля.

"С начала операции "Стражи стен" (10 мая - прим. ТАСС) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2,3 тыс. ракет, из которых 380 упали и разорвались в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила около 1 тыс. ракет", - говорится в заявлении военных.

Также израильская система ПВО перехватила в субботу начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат, залетевший на территорию еврейского государства из сектора Газа.

"Некоторое время назад система "Железный купол" перехватила БПЛА с взрывчаткой, который пролетел из сектора Газа на территорию Израиля. ВВС Израиля отслеживали БПЛА до момента его перехвата", - сообщила армия.

В ответ на ракетные обстрелы израильская армия нанесла с 10 мая сотни ударов по военным объектам радикалов в секторе Газа. В ночь на вторник истребителями были поражены десятки целей, включая объект военной разведки ХАМАС в прибрежном анклаве.