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Столтенберг заявил, что НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией

По словам генсека НАТО, следует "сохранять экономические санкции и давление" на Москву, но одновременно с этим оставаться готовыми к переговорам

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом не должна снижать экономическое давление. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции. Запись дискуссий опубликована в субботу.

"Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно", - заявил он.

"НАТО не хочет новой холодной войны или гонки вооружений, но мы не можем принять, когда нарушается международное право", - заявил Столтенберг. По его словам, именно поэтому следует "сохранять экономические санкции и давление" на Москву, но одновременно с этим оставаться готовыми к переговорам.

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РоссияСтолтенберг, Йенс
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