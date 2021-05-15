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Палестино-израильский конфликт
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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве

Радикалы из сектора Газа вновь подвергли ракетному обстрелу центральные районы Израиля
Тель-Авив Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Тель-Авив
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа вновь подвергли ракетному обстрелу центральные районы Израиля, сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и его городах-спутниках.

"Сирены звучат в районе Большого Тель-Авива (Тель-Авив с прилегающими городами-спутниками - прим. ТАСС)", - сообщила армейская пресс-служба. В небе над Тель-Авивом были слышны многочисленные разрывы снарядов, передает ТАСС с места событий.

Радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам не менее 2,3 тыс. ракет, около одной тысячи из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила ранее в субботу армейская пресс-служба.

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Палестино-израильский конфликт
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