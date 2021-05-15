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Палестино-израильский конфликт
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СМИ: один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела

Ракетные обстрелы продолжаются с 10 мая. Это уже десятая жертва с израильской стороны
© REUTERS/Nir Elias

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в субботу в пригороде Тель-Авива в результате массированного ракетного обстрела из сектора Газа. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, убитому был 51 год. Он стал десятой жертвой с израильской стороны в ходе продолжающихся с 10 мая массированных ракетных обстрелов израильских городов.

Kan указывает, что в результате попадания ракеты в пригороде Тель-Авива ранения получили еще несколько человек. На месте сгорели несколько автомобилей.

В субботу в районе так называемого Большого Тель-Авива сирены воздушной тревоги срабатывали три раза с перерывами в десятки секунд. В небе над городом были слышны многочисленные разрывы. Армейская пресс-служба сообщает, что в настоящий момент сирены воздушной тревоги звучат в крупных городах на юге Израиля.

 

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