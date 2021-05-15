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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило о готовности наносить удары в сторону Тель-Авива в течение полугода

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" ранее проинформировали о запуске нескольких десятков ракет в направлении Тель-Авива

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о готовности наносить удары в направлении израильского города Тель-Авив в течение шести месяцев. Об этом сообщила в субботу палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

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"Мы готовы наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев", - приводит радиостанция слова представителя движения Абу Обейды.

Ранее "Бригады Иззэддина аль-Кассама" информировали о запуске нескольких десятков ракет в направлении Тель-Авива. По сообщениям государственного израильского радио Kan, в результате ударов один человек погиб.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.

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