Оппозиция на Украине сочла провокационными заявления о возможном обмене Медведчука

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает провокационными заявления представителей власти на Украине о возможном обмене главы политсовета партии Виктора Медведчука на граждан Украины, осужденных в России. Об этом сказано в заявлении ОПЗЖ в субботу.

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"ОПЗЖ требует от власти остановить политический террор против оппозиции. Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению Конституции, прав человека и гражданина", - говорится в нем. В партии подчеркнули, что действия и заявления руководства страны "выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла".

Ранее в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "Украина", что если в отношении Медведчука будет вынесен приговор суда и будет возможность его обмена на осужденных в России украинцев, то действующая украинская власть "охотно это сделает". Он добавил при этом, что решения подобного рода может принимать глава государства.