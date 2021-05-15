Полиция Парижа применила водометы для разгона пропалестинской манифестации

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. Полиция Парижа применила в субботу слезоточивый газ и водометы для разгона запрещенной МВД Франции пропалестинской манифестации, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

Акция в поддержку народа Палестины собрала в 18-м округе Парижа несколько десятков манифестантов. У многих демонстрантов в руках были палестинские флаги и плакаты с лозунгами солидарности с Палестиной.

Еще до начала манифестации к месту сбора участников протеста прибыли полицейские. Всего, по информации префектуры Парижа, за обеспечением порядка в Париже следят около 4 200 сотрудников полиции и жандармерии.

В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить проведение демонстрации в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Дарманен напомнил, что подобные акции спровоцировали беспорядки в 2014 году, и призвал префектов регионов проявлять бдительность.

Ранее с призывом провести 15 мая в Париже манифестацию в поддержку Палестины выступила Ассоциация франко-палестинской солидарности. Несмотря на официальный запрет властей, организаторы не стали отменять проведение шествия.