Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по зданию в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Израильская армия подтвердила, что нанесла в субботу удар по одиннадцатиэтажному зданию в Газе, где, по ее утверждениям, находилось военное оборудование ХАМАС, указав, что гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.

"Израильские истребители некоторое время назад нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежавшее разведывательным службам террористической организации ХАМАС. В здании располагались офисы СМИ, которые движение ХАМАС использовало как "живой щит", - говорится в распространенном Армией обороны Израиля заявлении.

"Перед нанесением удара Армия обороны Израиля заблаговременно предупредила гражданских лиц в здании и предоставила им достаточно времени для эвакуации", - говорится в заявлении военных. "Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа", - отметили в армейской пресс-службе.

Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой по счету высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По данным телеканала Al Arabiya, в высотке "Аль-Джаля" размещались представительство самой этой катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.