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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что ударила по боевикам ХАМАС, запускавшим БПЛА с взрывчаткой

В результате атаки беспилотный летательный аппарат упал на запускавшую его команду

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Израильские военные нанесли в субботу удар по группе радикалов ХАМАС, запустивших начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат в Израиль. Об этом сообщила военная пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля предотвратила попытку террористов ХАМАС в городе Газа запустить беспилотник, начиненный взрывчаткой, в сторону Израиля. В результате атаки БПЛА упал на запускавшую его команду, что привело к смерти двух операторов", - говорится в заявлении военных.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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