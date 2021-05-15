Армия Израиля сообщила, что ударила по боевикам ХАМАС, запускавшим БПЛА с взрывчаткой

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Израильские военные нанесли в субботу удар по группе радикалов ХАМАС, запустивших начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат в Израиль. Об этом сообщила военная пресс-служба.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля предотвратила попытку террористов ХАМАС в городе Газа запустить беспилотник, начиненный взрывчаткой, в сторону Израиля. В результате атаки БПЛА упал на запускавшую его команду, что привело к смерти двух операторов", - говорится в заявлении военных.