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Палестино-израильский конфликт

СМИ: ХАМАС объявило о запуске ракет в направлении нескольких израильских городов

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" запустили ракеты в направлении Тель-Авива, Хадеры, Ашкелона и Сдерота

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске десятков ракет в направлении нескольких израильских городов, в частности Тель-Авива, Хадеры, Ашкелона и Сдерота. Об этом сообщила в субботу палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

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По ее информации, "крупные и мощные грады ракет" из прибрежного анклава были запущены в ответ на последние жертвы и разрушения в секторе, в частности на уничтожение со стороны Израиля высотного здания "Аль-Джаля", в котором размещались представительства катарской телестанции Al Jazira, а также агентства AP и другие медиа.

Ранее пресс-служба израильской армии информировала, что сразу в нескольких городах на юге еврейского государства звучат сирены воздушной тревоги.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - около 140, в том числе почти 40 детей.

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Палестино-израильский конфликт
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