В Берлине несколько тысяч человек собрались на пропалестинскую акцию

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Акция противников израильской политики в отношении Палестины проходит в субботу в Берлине. Как сообщает корреспондет ТАСС, несколько тысяч человек собрались в районе Кройцберг и прошли шествием в знак поддержки Палестины.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

Первые два часа акции прошли без существенных инцидентов. Безопасность обеспечивают около 1 тыс. полицейских.

Полицейские и организаторы акции через громкоговорители призывают участников шествия соблюдать дистанцию в 1,5 м.

Это уже вторая пропалестинская акция в Берлине за субботу. Первая проходила в районе Нойкельн и закончилась локальными стычками с полицией и задержаниями.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.