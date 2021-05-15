Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа.

История столкновений израильтян и арабов на Храмовой горе в Иерусалиме

Об этом сообщила в субботу государственная израильская радиостанция Kan.

По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. С тех пор с территории палестинского приморского анклава по израильским городам было выпущено не менее 2,3 тыс. ракет.