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Палестино-израильский конфликт
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Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль

Это было сделано по соображениям безопасности, отметила радиостанция Kan
Аэропорт имени Бен-Гуриона AP Photo/Ariel Schalit, архив
Описание
Аэропорт имени Бен-Гуриона
© AP Photo/Ariel Schalit, архив

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа.

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Об этом сообщила в субботу государственная израильская радиостанция Kan.

По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. С тех пор с территории палестинского приморского анклава по израильским городам было выпущено не менее 2,3 тыс. ракет.

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