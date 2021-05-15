Нетаньяху проинформировал Байдена о шагах, которые предпримет Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом в субботу проинформировал его о шагах, которые еврейское государство уже предприняло и намерено предпринять для разрешения кризиса в области безопасности на границе с сектором Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять", - говорится в сообщении.