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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху проинформировал Байдена о шагах, которые предпримет Израиль

Премьер-министр еврейского государства провел переговоры с президентом США

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом в субботу проинформировал его о шагах, которые еврейское государство уже предприняло и намерено предпринять для разрешения кризиса в области безопасности на границе с сектором Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять", - говорится в сообщении.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джозеф (Джо)
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