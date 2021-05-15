Блинкен: продолжающееся присутствие сил Эритреи в Тыграе подрывает стабильность в Эфиопии

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу осудил "продолжающееся присутствие эритрейских сил" в эфиопском штате Тыграй, заявив, что оно подрывает стабильность и единство Эфиопии.

"Продолжающееся присутствие эритрейских сил в Тыграе еще больше подрывает стабильность и национальное единство Эфиопии. Мы вновь призываем правительство Эритреи вывести свои силы из Тыграя. И эритрейские, и эфиопские власти неоднократно обещали такой вывод [войск], но мы наблюдаем отсутствие движения в направлении выполнения [этого обещания]", - говорится в распространенном письменном заявлении главы американской дипломатии.

"Мы также призываем правительство Эфиопии вывести из Тыграя региональные силы [штата] Амхара и обеспечить возвращение переходной администрации Тыграя эффективного контроля над западным Тыграем", - добавил Блинкен. Он также указал на наличие "заслуживающих доверия сообщений о том, что вооруженные силы в Тыграе совершают акты насилия против гражданских". "Поведение сил Эритреи и региональных сил [штата] Амхара было особенно вопиющим", - подчеркнул госсекретарь США, призвав привлечь к ответственности "виновных в злодеяниях".

Кроме того, Блинкен выразил обеспокоенность увеличением "количества подтвержденных случаев блокирования вооруженными силами гуманитарного доступа в отдельные части Тыграя". "США решительно призывают власти Эритреи и Эфиопии предпринять все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы их силы в Тыграе прекратили это предосудительное поведение и воздерживались от него", - добавил руководитель Госдепартамента.

Ситуация в Тыграе

Военная операция в эфиопском штате Тыграй началась 4 ноября 2020 года после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата.

Лидеры НФОТ покинули Мэкэле за несколько часов до вступления в него федеральных войск и заявили, что продолжат борьбу за самоопределение Тыграя. Генеральная прокуратура Эфиопии выдала ордер на арест около 200 членов руководства фронта. Они обвиняются в государственной измене, заговоре и нарушении конституции.

Верхняя палата парламента Эфиопии предоставила 7 ноября федеральному правительству право сформировать в Тыграе временную администрацию. Этим решением были упразднены региональный парламент и правительство, на территории штата введено чрезвычайное положение.