Президент Болгарии высказался против инициативы сноса памятника Советской армии в Софии

СОФИЯ, 15 мая. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев выступил против предложения снести памятник Советской армии в Софии. Как сообщает пресс-служба главы государства, свое заявление Радев сделал в субботу, комментируя по просьбе журналистов очередную инициативу о переносе монумента.

"Каждый памятник является свидетелем своего времени. Я против разрушения памятников", - заявил Радев.

Поводом для вопроса журналистов стали агрессивные высказывания небольшой, но активной группы болгарских политиков, которые в дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне снова выступили с предложением демонтировать памятник, а его останки перенести в музей социалистического искусства.

В пятницу софийский городской совет Болгарской социалистической партии также принял декларацию против идеи демонтажа и переноса памятника Советской армии в столице Болгарии.

Споры вокруг памятника вспыхивали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принял в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Позже ни один из мэров Софии так и не решился приступить к исполнению решения совета. При этом памятник нередко становится мишенью для вандалов.