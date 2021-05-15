Армии Израиля приказали готовиться к любым вариантам действий в Газе

ТАСС, 15 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прорабатывает все возможные варианты действий в ответ на атаки со стороны радикалов в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат в субботу во время онлайн-брифинга.

"Правительство, кабинет безопасности приказали армии быть полностью готовыми ко всем без исключения вариантам", - указал он, отвечая на вопрос о вероятности наземной фазы военной кампании ЦАХАЛ в Газе.

По его словам, поставлена задача нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа. "Наша армия сделает все возможное, чтобы эту задачу выполнить. Для этого прорабатываются все имеющиеся варианты", - отметил представитель МИД.

ЦАХАЛ еще не начинала и не анонсировала наземную фазу военной кампании. Однако ранее на этой неделе ряд западных СМИ ошибочно восприняли оперативную переброску сухопутных сил к границе с Газой и некоторые комментарии военных в качестве подготовки к непосредственному входу в анклав. Военные пока не дают никаких конкретных сигналов к тому, что вход сухопутных подразделений в сектор может скоро произойти.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 146.