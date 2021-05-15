Посол Чехии в РФ не знает, как отразится на работе внесение в список недружественных стран

ПРАГА, 15 мая. /ТАСС/. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька ожидает разъяснений от российской стороны, как может отразиться на работе дипломатического представительства республики включение Чехии в список недружественных РФ государств. Слова дипломата привел в субботу портал irozhlas.cz.

"Будем ждать российской реакции", - сказал Пивонька. По его мнению, российская сторона "должна была бы, по сути, объяснить [чешской], что это будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств [Чехии в РФ]".

Пивонька сообщил, что чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате лишь 19 местных служащих, согласно решению властей РФ.

В пятницу на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. В распространенном в тот же день заявлении МИД Чехии отмечалось, что Россия своим решением включить республику в список недружественных государств осуществила "дальнейший шаг к эскалации" отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.