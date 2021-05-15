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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху поблагодарил США за ясную и однозначную поддержку Израиля

Премьер-министр еврейского государства указал, что "нельзя ставить знак равенства между демократией, которая ценит жизнь, и террористической организацией, которая воспевает смерть"

ТАСС, 15 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за полную поддержку Израиля и его права на защиту от радикалов в секторе Газа.

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и другие страны, включая европейские, которые вывесили израильский флаг на правительственные здания в знак солидарности. Никто не должен высказывать сомнения относительно совершенно ясного сделанного [Израилем] выбора [защищаться]. И тут я благодарю президента США Джо Байдена за его четкую и однозначную поддержку", - сказал Нетаньяху в субботу в ходе выступления, которое транслировалось на странице премьера в "Фейсбуке".

Нетаньяху указал, что "нельзя ставить знак равенства между демократией, которая ценит жизнь, и террористической организацией, которая воспевает смерть". Он сообщил, что армия Израиля нанесла внушительный урон инфраструктуре радикалов в секторе Газа, в частности сети тоннелей ХАМАС в секторе.

"Мы решительно ответили на атаки [из сектора Газа] и продолжим отвечать так же, пока безопасность граждан Израиля не будет полностью восстановлена. Мы ликвидировали десятки террористов ХАМАС и уничтожили сотни их объектов", - сказал он. По словам Нетаньяху, "ХАМАС, нападая на Израиль, совершает двойное военное преступление, поскольку атакует мирных граждан в Израиле, прячась при этом за спинами мирных палестинцев".

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 146.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джозеф (Джо)
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