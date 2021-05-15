Макрон и ас-Сиси обсудят 17 мая ситуацию в секторе Газа

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит в понедельник, 17 мая, в Париже с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил в субботу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, слова которого приводит радиостанция Franceinfo.

"Президент Египта будет в Париже в понедельник утром, что, безусловно, позволит ему провести обмен мнениями с президентом Макроном", - сказал Ле Дриан. "Франция, Германия, Египет, Иордания действуют с тем, чтобы способствовать возобновлению диалога", - отметил министр.

Он подчеркнул, что "очень рассчитывает на египетское посредничество, так как Египет разговаривает со всеми". "Мы все стараемся оказать давление на стороны, чтобы перемирие было выполнено", - сказал Ле Дриан.

Ранее израильские военные уничтожили здание в секторе Газа, в котором располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе агентства Associated Press. Оно стало четвертой высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве "живого щита".

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 146.