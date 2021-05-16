Ракетный удар Израиля в Газе разрушил еще одну жилую высотку

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Очередное высотное здание в секторе Газа стала в субботу вечером целью ракетного удара Израиля. Как сообщил телеканал Sky News Arabia , жилая башня "Аль-Андалус" на западе города была полностью разрушена в результате попадания ракеты. Высотный жилой дом стоял напротив ранее разрушенной 14-этажной "Бурж-Ханади" ("Башни Ханади").

За несколько часов до этого ракета была выпущена по высотке "Аль-Муштаха", которую местные жители также называют "Каирской башней". Точечным ударом снесло два верхних этажа.

Ранее четырьмя ракетами было поражено 11-этажное здание в Газе, где располагались офисы телеканала Al Arabiya и агентства Associated Press. Руководство СМИ выступило с резким осуждением этих действий Израиля. Как рассказала в эфире корреспондент Al Jazeera в Газе, владелец дома, когда ему позвонили представители израильской армии с предупреждением о готовящемся ударе и необходимости эвакуировать жителей в течение часа, пытался убедить военных дать жителям больше времени на сбор вещей.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу в разговоре с президентом США Джо Байденом, его страна "делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту", а доказательством этого является то, что в зданиях в секторе Газа, по которым армия Израиля наносила удары из-за того, что "в них расположены военные цели", "проводилась эвакуация непричастных".

В ответ на разрушение башен боевое крыло контролирующего прибрежный анклав движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" выпустило в субботу вечером более 40 ракет по Тель-Авиву и его окрестностям, пригрозив также уничтожать башни города. Ракеты были также запущены в сторону Ашкелона и Ашдода.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 140.