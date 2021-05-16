Глава Пентагона в разговоре с министром обороны Израиля осудил действия ХАМАС

"Я сегодня вновь разговаривал с министром обороны Израиля. Я подтвердил право Израиля на самозащиту и осудил [то, что] ХАМАС намеренно нацеливает [свои удары] на израильское гражданское население. Я также выразил надежду на то, что спокойствие скоро может быть восстановлено", - написал в Twitter глава Пентагона.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 140.