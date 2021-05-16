В Египте заявили о попытках добиться от Израиля и палестинских радикалов перемирия

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Египет, выступающий посредником между Израилем и палестинскими радикалами, пытается добиться временного перемирия в рамках подготовки к всеобъемлющему соглашению о прекращении огня между сторонами. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в Каире.

"Египет стремится достичь временного перемирия в рамках подготовки к всеобъемлющему соглашению о прекращении огня, которое должно включать в себя обязательство контролировать действия поселенцев, прекратить конфискацию палестинской собственности и систематические убийства и нападения на мирных жителей, обеспечивая при этом приверженность группировок сохранению спокойствия", - отметил источник.

По его словам, палестинские группировки призывают оказать давление на Израиль с целью "устранения причин военной эскалации, таких как штурм мечети Аль-Акса полицией и поселенцами, уважение свободы вероисповедания в Священном городе и прекращение строительства поселений".

Правительство Израиля, указал собеседник агентства, со своей стороны заявляет, что "прекращение военных действий зависит от достижения его целей и прекращения ракетных ударов по израильским городам". Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху четко дал понять, что ракетные обстрелы продлятся столько, сколько потребуется для выполнения поставленных целей.

"Контакты продолжаются и на международной арене с "квартетом" международных посредников и в Совете Безопасности ООН в свете запланированного на воскресенье заседания Совбеза", - добавил источник.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 146, включая 40 детей.