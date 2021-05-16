В Лондоне девять полицейских пострадали во время пропалестинской акции протеста

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Девять полицейских получили ранения во время стычек с участниками акции в поддержку Палестины, прошедшей в субботу у посольства Израиля в центральной части Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

Как отмечается в коммюнике, некоторые манифестанты кидали в полицейских файеры и вели себя агрессивно. Такие действия лондонская полиция назвала "совершенно недопустимыми". Всего в результате стычек девять демонстрантов были задержаны по подозрению в "нарушении общественного порядка с применением насилия" и еще четверо - за нарушения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

При этом Скотленд-Ярд подчеркивает, что в целом субботние акции протеста, участники которых прошли маршем по центру Лондона, носили мирный характер. Атмосфера начала накаляться уже у израильского посольства. Некоторые из протестующих предприняли попытку перелезть через барьеры, перегораживающие охраняемую улицу Кенсингтон Пэлас Гарденс, на которой находится посольство Израиля, а также диппредставительства многих других стран, в том числе посольство РФ и резиденция российского посла Андрея Келина.

Митингующих оттеснили сотрудники полиции, в которых летели бутылки и другие подручные предметы. Толпа выкрикивала лозунги в поддержку палестинцев и оскорбления в адрес израильтян в связи с обострением палестино-израильского конфликта. После этого полиция приняла решение прекратить акцию протеста.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 140.