Блинкен поговорил с главой Associated Press после удара Израиля по офису агентства в Газе

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу поговорил по телефону с руководителем американского информационного агентства Associated Press (AP) Гэри Прюиттом. Беседа состоялась после того, как в результате израильского ракетного удара в Газе было уничтожено здание, в котором располагался офис AP.

"Госсекретарь выразил свою непоколебимую поддержку независимым журналистам и СМИ во всем мире, а также отметил незаменимость их сообщений в зонах конфликта. Он выразил облегчение в связи с тем, что команда AP в Газе остается в безопасности", - говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Госдепа.

Ранее израильские военные уничтожили здание в секторе Газа, в котором располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе агентства Associated Press. Оно стало четвертой высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве "живого щита". Гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 146.