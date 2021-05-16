Источник: представители Израиля и Палестины примут участие во встрече СБ ООН 16 мая

ООН, 16 мая. /ТАСС/. Представители Израиля, Палестины, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступят в воскресенье в ходе открытого заседания Совета Безопасности, посвященного эскалации в регионе. Об этом ТАСС сообщил источник в организации.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"В заседании, помимо 15 стран - членов СБ, примут участие представители Палестины, Израиля, а также ряда региональных стран, включая Иорданию и Египет", - отметил собеседник агентства. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в субботу сообщил журналистам, что на встрече выступит глава организации.

Заседание станет третьей за неделю встречей Совбеза по палестино-израильскому урегулированию, однако впервые оно пройдет в открытом формате и с участием сторон конфликта. В ходе предыдущих встреч СБ из-за позиции США не удалось выработать единого заявления, призывающего к деэскалации.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.