Азербайджанская армия начала учения с участием 15 тыс. военных

БАКУ, 16 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана начали в воскресенье учения с участием 15 тыс. военных, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 16 мая в азербайджанской армии проводятся учения с привлечением видов войск", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в маневрах, которые проходят под руководством министра обороны, задействовано до 15 тыс. военных, до 300 единиц танков и другой бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения.

"В учениях основное внимание уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск <...>, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения", - уточнили в ведомстве. Кроме того, в ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска "выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов".

В субботу также начали учебно-тренировочные полеты ВВС республики. По данным Минобороны, в них принимают участие боевые самолеты и беспилотники, в том числе БПЛА "Байрактар". Согласно сообщению оборонного ведомства, в ходе тренировок летчики и операторы беспилотников выполняют задачи в ночное и дневное время. Также отрабатываются навыки воздушной разведки с определением координат наземных целей условного противника.