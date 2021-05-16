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Палестино-израильский конфликт

Маас считает, что Израиль использует право на защиту своей территории от обстрелов ХАМАС

По словам главы МИД Германии, нужно остановить насилие и вернуться за стол переговоров, чтобы восстановить доверие и продолжать поиск решения на основе сосуществования двух государств

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что Израиль имеет право защищаться от обстрелов ХАМАС и пользуется им. Об этом он заявил немецкой воскресной газете Bild am Sonntag.

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"Израиль пользуется своим правом на самооборону для защиты от ракетного террора со стороны ХАМАС", - сказал Маас. По его словам, нужно остановить насилие и вернуться за стол переговоров, чтобы восстановить доверие и продолжать поиск решения на основе сосуществования двух государств.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.

 

Теги
ГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильМаас, Хайко
Палестино-израильский конфликт
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