В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили с 10 мая 2 900 ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили с 10 мая около 2 900 ракет по израильским городам, было перехвачено 1 150 из них. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

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"С начала операции "Стражи стен" из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 1 150 ракет", - говорится в заявлении военных.

Армейская пресс-служба также сообщила, что израильская армия нанесла за 24 часа удары по 90 военным объектам палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракет в сторону еврейского государства.

"В ответ [на ракетные обстрелы] за последние 24 часа истребители и беспилотные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по 90 террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" по всему сектору Газа", - говорится в заявлении военных.