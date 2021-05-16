В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана остаются на территории страны

ЕРЕВАН, 16 мая. /ТАСС/. Ситуация в Сюникской и Гегаркуникской областях на армяно-азербайджанской границе остается неразрешенной, там по-прежнему находятся подразделения Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны Армении.

"Ситуация после провокационных действий ВС Азербайджана в некоторых приграничных районах Сюникского и Гегаркуникского районов Армении по состоянию на утро 16 мая не изменилась. Ночью азербайджанская сторона пыталась провести тыловые работы, которые были пресечены армянскими подразделениями. Ситуация стабильная, представители ВС Азербайджана не осуществляют никаких фортификационных работ, не пытаются нагнетать обстановку", - отмечается в заявлении.