Радикалы из Газы возобновили обстрелы приграничных израильских районов

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа вновь приступили в воскресенье к обстрелам приграничных израильских районов после четырехчасового перерыва.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

О возобновлении ракетных обстрелов сообщила армейская пресс-служба, о продолжительности затишья сообщила газета The Times of Israel.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, граничащих с сектором Газа, а также в [расположенных в нескольких километрах от границы] поселках Нирим и Эйн-ха-Шлоша", - говорится в заявлении военных. Затишье длилось 4 часа, указывает издание.