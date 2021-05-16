{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Радикалы из Газы возобновили обстрелы приграничных израильских районов

Затишье длилось 4 часа, сообщила газета The Times of Israel
© REUTERS/Amir Cohen

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа вновь приступили в воскресенье к обстрелам приграничных израильских районов после четырехчасового перерыва.

На эту тему
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

О возобновлении ракетных обстрелов сообщила армейская пресс-служба, о продолжительности затишья сообщила газета The Times of Israel.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, граничащих с сектором Газа, а также в [расположенных в нескольких километрах от границы] поселках Нирим и Эйн-ха-Шлоша", - говорится в заявлении военных. Затишье длилось 4 часа, указывает издание.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
Экстренное заседание Совета ЕС по палестино-израильскому конфликту пройдет 18 мая
По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, министры обсудят, "как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия"
Экстренное заседание Совета ЕС по палестино-израильскому конфликту пройдет 18 мая
Читать полностью