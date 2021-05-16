Израильские ВВС разрушили здание Минтруда в Газе, еще одному министерству причинен ущерб

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Боевая авиация израильской армии разрушила здание министерства труда в секторе Газа, еще одному ведомству причинен существенный ущерб. Об этом, как передает палестинское издание Sawa, заявил в воскресенье секретарь правительственной информационной службы Саляма Мааруф.

"В результате бомбардировок на улице Ас-Саура в центре города Газа было полностью разрушено здание Минтруда, - указал он. - Серьезный ущерб причинен офису министерства социального развития и его складским помещениям, а также домам, окружающим это место".