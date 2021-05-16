В Генштабе ВС Белоруссии заявили о развитии военной инфраструктуры НАТО у границ страны

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Страны НАТО совершенствуют свою военную инфраструктуру у границ Белоруссии. Об этом заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС республики Игорь Король в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.

"За последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась, постоянно ведутся работы по созданию новых и по усовершенствованию старых каких-то объектов", - сказал он. По словам военачальника, в настоящее время на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов, кроме того, продолжается модернизация еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии. "Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны принять и разместить до 200 самолетов иностранных государств, - сказал Король. - Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики - у наших ближайших соседей".

Он подчеркнул, что прежде всего это делается с целью "создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки".

В середине апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявлял о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.