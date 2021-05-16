Глава МИД Румынии считает инцидент с высылкой российского дипломата из страны исчерпанным

БУХАРЕСТ, 16 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил в воскресенье, что считает эпизод с высылкой российского дипломата из Румынии исчерпанным. Это заявление глава румынской дипломатии сделал в интервью телеканалу Prima TV.

"В конце концов, думаю, сигнал был понят РФ, [так как] ответ, который мы получили в форме объявления персоной нон грата румынского дипломата в посольстве Румынии в Москве <...>, это - классический ответ, который отвечает стандарту подобных ситуаций, - сказал он. - Поэтому мы закрываем здесь этот эпизод, сохраняя повышенную бдительность в связи с такого рода проблемами".

Глава румынской дипломатии назвал проведенные Россией в апреле проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах "акцией по запугиванию".

"То, что мы видим сейчас в Черном море, было акцией по запугиванию, которую РФ провела путем значительного сосредоточения войск и вооружений <...> на восточной границе Украины и которая, согласно некоторым аналитикам, является крупнейшей демонстрацией силы после завершения холодной войны, - утверждал он. - С этой точки зрения, мы можем констатировать, что РФ продолжает использовать это очень важное геополитическое и геостратегическое пространство для достижения собственных целей в области внешней политики и безопасности".

Ауреску утверждал, что положение в регионе Черного моря "остается тревожным", поскольку Россия, по его словам, не вывела полностью войска и вооружения, а также сохраняет запрет на передвижение в определенных зонах Черного моря. В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

МИД Румынии сообщил 26 апреля, что румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства РФ в Бухаресте. В ведомстве утверждают, что его деятельность "противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года". Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин сообщил, что Москва считает решение Румынии объявить российского дипломата персоной нон грата недружественным шагом и оставляет за собой право "принять соответствующие ответные меры".