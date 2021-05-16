Вице-премьер Чехии намерен привлечь СМИ к ответственности за клевету о планах посетить РФ

ПРАГА, 16 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек подал в правоохранительные органы республики заявление о совершении уголовного преступления авторами опубликованного 4 мая в сетевом издании "Список" материала, в котором утверждалось о его планах посетить 19 апреля Россию, чтобы договориться "замять" скандал со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице в обмен на получение республикой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и согласие Москвы провести встречу президентов РФ и США в Праге.

"4 мая взорвалась атомная бомба, когда "Список" написал, что я предатель родины, - сказал Гамачек в воскресенье, выступая по местному телеканалу CNN Prima. - Правительство [действующее] при поддержке [президента Чехии] Милоша Земана воплотило в явь сны всех предшествующих правительств [Чехии] о том, чтобы снизить [количество] российских дипломатов [в Праге], а самые [отъявленные] русофобы [в Чехии, ссылаясь на публикацию в "Списке"], сегодня [своими обвинениями в мой адрес] предоставляют козыри российской пропаганде. В [прошлую] пятницу я подал заявление о совершении уголовного преступления авторами [публикации] и на редакцию "Списка". То, что они совершили, с моей точки зрения, является клеветой и ущемлением прав посторонних [лиц], а также распространением [заведомо ложной] информации с целью посеять панику".

Вице-премьер также намерен потребовать от издателя "Списка" выплаты 10 млн крон (около €400 тыс.) в качестве компенсации. Гамачек категорически отвергает выдвинутые против него в публикации обвинения. Они лживы и их опровергают руководители чешских спецслужб, полиции и генеральной прокуратуры республики, то есть те, кто с самого начала был знаком с делом об инциденте во Врбетице, заявляет он.

Гамачек сообщал ранее, что после распространения сетевым изданием клеветы ему поступают электронные письма с угрозами смертью, а некоторые политики из лагеря правой парламентской оппозиции называют его "предателем родины", за что он намерен требовать от них извинений. Публикация, по его словам, может быть связана с предстоящими 8 и 9 октября текущего года парламентскими выборами в Чехии и намерением политических противников повредить Чешской социал-демократической партии, которую он возглавляет.

Несостоявшийся визит в РФ

Гамачек ранее сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора [республики], а также посла Чехии в Москве".